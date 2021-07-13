Що очікується на валютному ринку в середу

У вівторок торговельний діапазон на міжбанківському валютному ринку змістився трохи вище в порівнянні з вчорашнім днем: угоди проходили в інтервалі від 27,30 до 27,33 гривень, а цінник на покупку протягом дня змінювався з 27,29 до 27,34 гривень.

У порівнянні з минулою п'ятницею і понеділком сьогоднішні торги пройшли набагато більш динамічно. Про це красномовно свідчать виросли в 1,5 рази обсяги проведених операцій. Проте, покупці і продавці примудрилися і сьогодні врівноважити одне одного, в результаті торгівля проходила в незвично вузькому діапазоні. Перша половина торгової сесії запам'яталася продажами валюти великими корпораціями, в т.ч. і нерезидентами. До обіду на ринок вийшов Citibank з покупкою, і котирування пішли вгору, досягнувши 27,34 гривень на покупку. Але як тільки Citibank купив потрібний обсяг і пішов, тут же повернулися до колишніх значень.

Закрили торги вівторка на 2,75 копійки на покупці і 1,6 копійки на продажу вище, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,2805 / 27,31 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися дуже вузько: спред на старті склав менш трьох копійок. Але незважаючи на це, ні покупці, ні продавці не поспішали зробити перший крок. Перша угода за ціною 27,3040 гривень пройшла лише о 10:03. Досягнутий консенсус за цінами зумовив небачено вузький торговельний діапазон: 27,30-27,33 гривень. Лише на короткий час продавці злякалися і почали підвищувати цінники: коли незадовго до обідньої перерви на ринку з'явився Citibank. Втім, і його запити досить швидко задовольнили. Як тільки він пішов, котирування тут же пішли вниз.

Котирування закриття - 27,3075 / 27,315 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс в 1,5 рази в порівнянні з понеділком і склав 170 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3192 гривень.

Офіційний курс долара на 14 липня встановлено на позначці 27,3216 гривень за долар, зростання на 3,12 копійки.

Офіційний курс євро на 14 липня встановлено на позначці 32,372 гривні за євро, зростання на 2,61 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1812. Сьогодні о 15:30 курс долара різко зріс по відношенню до решти провідних світових валют після публікації несподіваних даних по інфляції в США. Ціни, що сплачуються споживачами в США, різко зросли в червні, перевищивши всі прогнози і продемонструвавши більш високі витрати на сировину і робочу силу, пов'язані з відновленням економіки. На цій новині євро впав до позначки 1,1791 долара, після чого трохи скорегував своє падіння.

Російський рубль, який в першій половині дня виріс до 73,90 рублів за долар, також постраждав після публікації американських даних і опустився до 74,40 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 74,06-74,11 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подешевшав з 3,66-3,70 до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в середу

Сьогодні Міністерство фінансів провело черговий аукціон з розміщення ОВДП. Розміщення відразу шести випусків цінних паперів в гривні - терміном на 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2, 3 і 5 років, а також ОВДП в доларах США строком на 1 рік пройшло досить успішно: вдалося залучити в цілому майже 9 , 9 млрд гривень (в еквіваленті), з них цінних паперів у національній валюті інвестори придбали на суму 8,1 млрд гривень. Завтра потрібно буде внести оплату за ці папери. Цілком можливо, що комусь із покупців доведеться продавати валюту, що може сприяти зміцненню гривні.

Сьогодні Міністерство фінансів провело черговий аукціон з розміщення ОВДП. Розміщення відразу шести випусків цінних паперів в гривні - терміном на 3 місяці, 1 рік, 1,5 року, 2, 3 і 5 років, а також ОВДП в доларах США строком на 1 рік пройшло досить успішно: вдалося залучити в цілому майже 9 , 9 млрд гривень (в еквіваленті), з них цінних паперів у національній валюті інвестори придбали на суму 8,1 млрд гривень. Завтра потрібно буде внести оплату за ці папери. Цілком можливо, що комусь із покупців доведеться продавати валюту, що може сприяти зміцненню гривні.

Дуже цікавою буде завтра ситуація з готівковим євро. Різке падіння євро на FOREX в другій половині дня вівторка компенсувало зростання готівкового долара, тому цінник на готівковий євро залишився на колишньому рівні: 32,30-32,32 гривні. За такою ж ціною євро почнуть продавати завтра вранці. Але якщо падіння на FOREX продовжиться, і до нього додасться хоч незначне здешевлення готівкового долара, то готівковий євро може різко втратити в ціні - від 5 до 10 копійок за день, що досить багато для спокійного літнього валютного ринку.

Що стосується готівкового рубля, він вже істотно подешевшав за останні два тижні і навряд чи зможе продовжити падати і далі такими темпами. Швидше за все, більшість київських обмінників продаватимуть його завтра по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Не можна виключити появу дешевших пропозицій, але вони будуть швидше винятком.