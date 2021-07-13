Одна з фракцій вже відмовилась голосувати за відставку Авакова

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, повідомляє УНИАН.

Про це в коментарі журналістам повідомила голова фракції Юлія Тимошенко.

"За жодну відставку міністрів чи будь-кого ми не голосували" , - зазначила вона.

При цьому Тимошенко нагадала, що фракція "Батьківщина" не брала участі у формуванні складу нинішнього уряду.

"Ми абсолютно не несемо відповідальності за те, що цей уряд натворив, і тому ми та не будемо голосувати за будь-які рокіровки, тому що не віримо, що зміна одних прізвищ на інші щось в країні змінить, поки не зміниться тотальна влада слуг народу" , - заявила Тимошенко.

Вона підкреслила, що голосів фракції "Батьківщина" за кадрові питання не буде.