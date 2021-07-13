Одна з фракцій вже відмовилась голосувати за відставку Авакова
Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, повідомляє УНИАН.
Про це в коментарі журналістам повідомила голова фракції Юлія Тимошенко.
"За жодну відставку міністрів чи будь-кого ми не голосували", - зазначила вона.
При цьому Тимошенко нагадала, що фракція "Батьківщина" не брала участі у формуванні складу нинішнього уряду.
"Ми абсолютно не несемо відповідальності за те, що цей уряд натворив, і тому ми та не будемо голосувати за будь-які рокіровки, тому що не віримо, що зміна одних прізвищ на інші щось в країні змінить, поки не зміниться тотальна влада слуг народу", - заявила Тимошенко.
Вона підкреслила, що голосів фракції "Батьківщина" за кадрові питання не буде.