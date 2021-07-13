Зеленський запропонував кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ
Президент України Володимир Зеленський висунув кандидатуру глави комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду нового глави міністерства внутрішніх справ України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомив народний депутат Олександр Качура (фракція "Слуга народу") в своєму телеграм-каналі, відповідну заяву Зеленський зробив під час засідання фракції у вівторок.
"Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію оплесками", - написав Качура.