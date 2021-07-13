У Авакова є президентські амбіції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив піти у відставку, щоб "реалізувати свої президентські амбіції", повідомляє Сегодня.

Про це розповів колишній в.о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко.

"Арсен Аваков – перш за все, найсильніший політик. Чи не найпотужніший в нашій країні на сьогоднішній день. Йому вдалося протриматися в кріслі міністра 7 років при двох президентах. Такого ще не було. Я думаю, що Авакова є президентські амбіції. І він йде зараз для того, щоб їх реалізувати" , – сказав Корнієнко.

Як заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, заява про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стало такою ж новиною для парламентаріїв, як і для народу, однак якщо таке питання буде стояти – за його відставку проголосують.