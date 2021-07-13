Монастирський заявив, що згода очолити МВС – це жертва
Денис Монастирський, який став кандидатом в міністри внутрішніх справ, прокоментував своє рішення. Він зазначив, що для нього це жертва, повідомляє Обозреватель.
Про це нардеп заявив відразу після засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося 13 липня. Відповідну пропозицію висунув президент Володимир Зеленський.
"Вирішив відповісти згодою на пропозицію президента очолити МВС. Я розумію, на яку жертву йду як особистість і як політик. Але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду", – сказав нардеп, який зараз очолює парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.