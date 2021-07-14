ФІФА забанила клуб УПЛ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) наклала трансферний бан на "Минай" – клуб з однойменного села Ужгородського району Закарпатської області, повідомляє Обозреватель.

За інформацією SportArena﻿, причиною такого рішення стала невиплата платежу солідарності за колишнього захисника клубу Міслава Матіча.

За інформацією ЗМІ, палата суперечок ФІФА заборонила "Мінаю" трансферну діяльність впродовж трьох трансферних вікон, поки клуб не виконає всі свої зобов'язання.

ФК Минай не зможе підписувати гравців. Джерело: ФК Минай

Нагадаємо, що в минулому сезоні "Минай" вилетів з УПЛ в Першу лігу, посівши останнє місце. Однак після того, як донецький "Олімпік" знявся з розіграшу Прем'єр-ліги, всі клуби елітного дивізіону проголосували за повернення закарпатців.

Футболісти "Миная". Джерело: ФК "Минай"

У новому сезоні тренувати "Минай" буде Василь Кобін. Екс-футболіст "Шахтаря" залишав клуб в березні нинішнього року і повернувся на посаду головного тренера в червні.