"Слуги" готові у четвер змінити міністра МВС

Верховна Рада в четвер може підтримати і відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, і призначення на цю посаду главу комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Фракція вирішила, що в четвер вранці буде голосування за відставку Арсена Авакова, а після перерви в роботі пленарного засідання (після 12:30) - за призначення Дениса Монастирського", - сказала заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі агентству " .

Разом з тим вона додала, що інших кадрових питань фракція у вівторок увечері не розглядала.