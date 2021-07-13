Зеленський знайшов заміну Авакову. Що відомо про Дениса Монастирського

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу", як раніше і писав сайт "Сегодня", запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду нового міністра, повідомляє Сегодня.

На даний момент Денис Монастирський обіймає посаду голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Це його перша каденція в якості народного депутата. На парламентських виборах 2019 Денис Монастирський був обраний до парламенту за списком партії "Слуга народу", № 19 в списку.

Сайт "Сегодня" з'ясував все, що відомо про президентське кандидата на пост глави МВС.

Місце народження, освіта

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 року в Хмельницькому.

Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, а також Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук.

Кар'єра

Викладав в Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз.

2006 – співзасновник і член правління Подільського молодіжного культурного об'єднання "У майбутнє через культуру";

2007 – юрист в компанії Hillmont Partners;

2009 – працював в Global Ties KC;

2015-2017 обіймав посаду юриста в компанії ТОВ "Лігал Консалтинг";

2015-2019 – експерт програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього (UIF).

У Верховної Ради VIII скликання працював помічником-консультантом на громадських засадах у народного депутата Антона Геращенко.

Був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань за квотою Кабінету Міністрів України.

Член Головної Ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

Наукова діяльність та публікації

Автор і співавтор 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників ( "Нормотворчість в юридичних клініках", "Правознавство" і "Правовий лист"), а також близько 70 законопроектів, поданих до Верховної Ради.

Як відомо, сьогодні, 13 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку.

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