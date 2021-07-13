Мінамата. Хвороба танцюючих кішок

У 2020 році на екрани вийшов фільм "Minamata". Сама його назва відсилає до однієї похмурої історії, яка трапилася в реальності.

По сюжету фільма відомий фотограф приїжджає в 1970-м в японське містечко Минамата, щоб розповісти про те, як на початку 1950-х там затанцювали кішки. І мова йшла не про диво і не циркові трюки.

У тварин спочатку виляла хода, вони спотикалися, ніби пританцьовуючи, а через певний час кішки помирали в конвульсіях.

Від такої історії вже стигне в жилах кров, але пізніше такі ж симптоми стали з'явилися і у людей...