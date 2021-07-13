Орендодавцям квартир на перших поверхах прописали нові правила

Власників і співвласників квартир, які планують їх об'єднувати або "нарізати" з одного об'єкта кілька офісів, смарт-квартир або комерційних приміщень з метою здачі в оренду чекають нормативні зміни, повідомляє UBR.

Особливо це стосується житла, розташованого на перших поверхах житлових будинків і часто використовуваного в комерційних цілях.

Про це свідчить проект урядової постанови, розроблений Міністерством розвитку громад і територій (Мінрегіон). Документ носить назву Порядок визначення технічної можливості поділу, об'єднання об'єкта (об'єктів) нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна.

Він передбачає "цілий перелік норм і обмежень" для даної категорії нерухомості, розповіла експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

"Як правило, подібні переформатування площі носили хаотичний характер за принципом поділу на невеликі блоки квадратури і здачі приміщення в складчину орендарям. Часто-густо з метою економії останні не звертали уваги ні на порушення санітарних, будівельних норм і техніки безпеки. А будь-непередбачена обставина - наприклад, пожежа - могла привести до трагедії і жертвам за рахунок того, що не дотримано технічні вимоги по частині перепланування" , - зазначила вона.

За її словами, проект урядової постанови визначає ряд вимог і до оцінки технічної можливості будь-якого поділу або об'єднання. Так, приватні будинки, дачі, квартири в будинках можуть бути поділені, згідно з новим порядком, тільки якщо окремі частини, які будуть створені в результаті їх поділу, будуть складатися з ізольованою сукупності житлових і нежитлових (кухня, санвузол, як мінімум) приміщень.

При цьому обов'язково повинен бути окремий вихід на сходову клітку, в коридор або на вулицю і забезпечена ізоляція від іншої частини квартири.

"Фактично в результаті поділу та перепланування повинен вийти самостійний юніт. Це важливий пункт, який накладає зобов'язання на власників квартир, які переобладнують їх під стихійні" хостели ", офіси та інші комерційні приміщення", - підкреслила експерт.

Нежитлові будівлі та групи нежитлових приміщень можуть бути поділені, якщо окремі частини також будуть складатися з ізольованою сукупності з окремим входом до сходової клітки, коридор або вулицю.

Ще один важливий, на думку Вікторії Берещак, пункт містить вимоги в частині організації окремих виїздів шириною не менше 3,5 м.