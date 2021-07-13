Зеленський і глава КНР Сі Цзіньпінь провели першу телефонну розмову
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Президент України Володимир Зеленський подякував главі КНР від імені народу України за поставку вакцин проти коронавірусу", – зазначено на сайті офісу президента.
"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", – сказав Зеленський.
Він назвав Китай "торговельно-економічним партнером України №1 у світі".
Зеленський також наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва та модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури.
Глава держави підтвердив зацікавленість у нарощуванні українського експорту в Китай і розширенні співпраці в переробці с/г продукції.
Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "мостом до Європи для китайського бізнесу".
Глава КНР, у свою чергу, відзначив важливість президентського проекту "Велике будівництво" і висловив готовність Китаю співпрацювати в цьому напрямку.
"Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Глава КНР у свою чергу наголосив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", – йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського.
Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.
Останній контакт керівників України та Китаю був у січні 2017 року, коли п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою КНР у Давосі (Швейцарія).