Зеленський і глава КНР Сі Цзіньпінь провели першу телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент України Володимир Зеленський подякував главі КНР від імені народу України за поставку вакцин проти коронавірусу", – зазначено на сайті офісу президента.

"Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", – сказав Зеленський.

Він назвав Китай "торговельно-економічним партнером України №1 у світі".

Зеленський також наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проектів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва та модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури.

Глава держави підтвердив зацікавленість у нарощуванні українського експорту в Китай і розширенні співпраці в переробці с/г продукції.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "мостом до Європи для китайського бізнесу".

Глава КНР, у свою чергу, відзначив важливість президентського проекту "Велике будівництво" і висловив готовність Китаю співпрацювати в цьому напрямку.

"Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Глава КНР у свою чергу наголосив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", – йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського.

Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Останній контакт керівників України та Китаю був у січні 2017 року, коли п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою КНР у Давосі (Швейцарія).