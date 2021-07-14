УЄФА завів справу на Англію після фіналу Євро-2020
Європейський футбольний союз (УЄФА) завів дисциплінарну справу на Футбольну асоціацію Англії за інцидент, який стався під час фінального матчу чемпіонату Європи-2020 проти Італії. В кінці другого тайму на поле вибіг фанат, повідомляє Обозреватель.
Напівголий глядач добіг до центру поля, зірвав з себе одяг і близько хвилини ганявся зі стюардами. В результаті був спійманий і переданий поліції.
Як повідомляється в пресслужбі УЄФА, крім цього під розслідування потрапило використання вболівальниками петард на грі, а також поведінка фанатів під час виконання національного гімну Італії.
10 липня УЄФА оштрафував Англію на 30 000 євро (приблизно 972 тисячі гривень) за використання лазерної указки під час першого екстратайму півфіналу з Данією на Євро-2020.
В цей штраф також входило покарання за освистання англійськими фанатами національного гімну суперників їх команди.