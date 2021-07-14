УЄФА завів справу на Англію після фіналу Євро-2020

Європейський футбольний союз (УЄФА) завів дисциплінарну справу на Футбольну асоціацію Англії за інцидент, який стався під час фінального матчу чемпіонату Європи-2020 проти Італії. В кінці другого тайму на поле вибіг фанат, повідомляє Обозреватель.

Вболівальник вибіг на фіналі Євро

Напівголий глядач добіг до центру поля, зірвав з себе одяг і близько хвилини ганявся зі стюардами. В результаті був спійманий і переданий поліції.

Як повідомляється в пресслужбі УЄФА, крім цього під розслідування потрапило використання вболівальниками петард на грі, а також поведінка фанатів під час виконання національного гімну Італії.

Інцидент стався в кінці другого тайму

10 липня УЄФА оштрафував Англію на 30 000 євро (приблизно 972 тисячі гривень) за використання лазерної указки під час першого екстратайму півфіналу з Данією на Євро-2020.

Збірна Англії з футболу

В цей штраф також входило покарання за освистання англійськими фанатами національного гімну суперників їх команди.

Голкіпер збірної Данії Каспер Шмейхель