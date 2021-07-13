Арахамія розповів про долю проваленого проекту щодо легалізації медичного канабісу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що парламент восени повернеться до питання легалізації в Україні медичного канабісу, повідомляє УНИАН.

"Я думаю, що будемо трішки в іншому форматі це питання подавати. Там дійсно є питання, що не всі розуміють, як ця індустрія має працювати. Ми вже записали ці питання, відпрацюємо їх і потім будемо вже восени подавати ще раз в Раду" , - сказав депутат.

Законопроект про легалізацію медичного канабісу

Сьогодні, 13 липня, Верховна Рада не підтримала законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596).

Законопроектом передбачалося дозволити в Україні легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

За ухвалення в першому читанні проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596) проголосували лише 184 народних депутати України (за необхідного мінімуму 226 голосів).

Не голосували в повному складі фракції "ОПЗЖ", "Батьківщина", група "Довіра". Також не проголосував жодний позафракційний депутат. За законопроект проголосувало 152 нардепи з фракції "Слуга народу", 7 - з фракції "Європейська солідарність", 18 - з фракції "Голос", 7 - з групи "За майбутнє".

Також депутати не підтримали направлення законопроекту до Комітету на повторне перше читання. Законопроект повернуто його ініціаторам.