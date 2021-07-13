Арахамія розповів про долю проваленого проекту щодо легалізації медичного канабісу

Арахамія розповів про долю проваленого проекту щодо легалізації медичного канабісу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що парламент восени повернеться до питання легалізації в Україні медичного канабісу, повідомляє УНИАН.

"Я думаю, що будемо трішки в іншому форматі це питання подавати. Там дійсно є питання, що не всі розуміють, як ця індустрія має працювати. Ми вже записали ці питання, відпрацюємо їх і потім будемо вже восени подавати ще раз в Раду", - сказав депутат.

Законопроект про легалізацію медичного канабісу

Сьогодні, 13 липня, Верховна Рада не підтримала законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596).

Законопроектом передбачалося дозволити в Україні легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

За ухвалення в першому читанні проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596) проголосували лише 184 народних депутати України (за необхідного мінімуму 226 голосів).

Не голосували в повному складі фракції "ОПЗЖ", "Батьківщина", група "Довіра". Також не проголосував жодний позафракційний депутат. За законопроект проголосувало 152 нардепи з фракції "Слуга народу", 7 - з фракції "Європейська солідарність", 18 - з фракції "Голос", 7 - з групи "За майбутнє".

Також депутати не підтримали направлення законопроекту до Комітету на повторне перше читання. Законопроект повернуто його ініціаторам.

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