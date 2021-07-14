Фахівці назвали переваги та недоліки декоративної штукатурки

Сьогодні глиняні стіни можна створити двома способами. Перший – нанесення спеціальної суміші зі справжньою глиною. Другий – декоративна штукатурка, в складі якої глини немає, – про неї і розповімо у цьому матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Декоративна штукатурка – це цементно-піщаний розчин в який додаються різні домішки для надання об'єму. У кожного майстра свої секрети суміші та нанесення покриття на стіну. Які є очевидні переваги та нюанси такого оздоблення?

Плюси

Зовнішній вигляд – незвичайно та автентично.

Імітація будь-якої структури: каменю, мармуру чи поверхні Марсу.

Зносостійкість – їй не страшні домашні улюбленці й час, років 20 вам точно прослужить.

Практичність – легко миється.

Фактурна штукатурка зможе приховати нерівність стін.

Мінуси

Складність нанесення — для роботи потрібен справжній майстер, який розуміється саме на цій техніці (навіть не думайте робити це самостійно).

Ціна — у порівнянні з глиною та навіть звичайним фарбуванням, штукатурка буде значно дорожчою.

Маленькі діти можуть поранитися випуклостями фактурного покриття.

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