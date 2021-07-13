Путін дав кредит Лукашенко й не підвищив вартість газу

Ціна на газ для Білорусі в 2022 році залишиться на рівні поточного року, а країні буде надано кредит в зв'язку з податковим маневром в Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков після зустрічі президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенко.

"Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 року не буде індексована і збережеться на рівні 2021 року" , — повідомив Пєсков.

Крім того, президенти домовилися про кредитну підтримку Білорусі в зв'язку з податковим маневром в Росії.

У 2021 році Росія постачає газ до Білорусі за ціною $128,5 за 1 тис. куб. м. Переговори Путіна і Лукашенка 13 липня тривали більш як п'ять годин. Це була вже четверта очна зустріч президентів у 2021 році.

Як повідомлялось, 3 липня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Кремль чекає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в окупованому Криму. Пізніше стало відомо, що зустріч відбудеться в Санкт-Петербурзі.