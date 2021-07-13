У "Голосі" підтримують відставку Авакова

У партії "Голос" заявили, що підтримують відставку міністра внутрішніх справ (МВС) Арсена Авакова з посади, але вважають більш важливим, хто обійме посаду замість нього і закликали президента України Володимира Зеленського обговорити з парламентом кандидатуру майбутнього міністра, йдеться в пресслужбі політсили, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Голос" був першою політичною силою в цьому парламенті, яка ініціювала відставку міністра Авакова. Ми підтримували цю ідею тоді, підтримуємо її зараз. Причина - не відбулося реальної реформи МВС і Національної поліції. Вперше ми ініціювали відставку Авакова за зґвалтування дівчини в відділенні поліції в Кагарлику. Антон Геращенко тоді обіцяв в залі парламенту, що весь Кагарлицький відділ буде розформовано. А ми прекрасно знаємо, що велика його частина продовжила служити в поліції. На жаль, подібних випадків чимало. Це типовий приклад кадрової політики в поліції. Тому "Голос" підтримує відставку Авакова, тому що МВС таки потрібні реформи" , - цитує прес-служба слова народного депутата Андрія Осадчука.

Нардеп зазначив, що сама по собі відставка Авакова проблеми з нереформованою системою не вирішить.