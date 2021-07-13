У "Голосі" підтримують відставку Авакова
У партії "Голос" заявили, що підтримують відставку міністра внутрішніх справ (МВС) Арсена Авакова з посади, але вважають більш важливим, хто обійме посаду замість нього і закликали президента України Володимира Зеленського обговорити з парламентом кандидатуру майбутнього міністра, йдеться в пресслужбі політсили, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Голос" був першою політичною силою в цьому парламенті, яка ініціювала відставку міністра Авакова. Ми підтримували цю ідею тоді, підтримуємо її зараз. Причина - не відбулося реальної реформи МВС і Національної поліції. Вперше ми ініціювали відставку Авакова за зґвалтування дівчини в відділенні поліції в Кагарлику. Антон Геращенко тоді обіцяв в залі парламенту, що весь Кагарлицький відділ буде розформовано. А ми прекрасно знаємо, що велика його частина продовжила служити в поліції. На жаль, подібних випадків чимало. Це типовий приклад кадрової політики в поліції. Тому "Голос" підтримує відставку Авакова, тому що МВС таки потрібні реформи", - цитує прес-служба слова народного депутата Андрія Осадчука.
Нардеп зазначив, що сама по собі відставка Авакова проблеми з нереформованою системою не вирішить.
"Важливо - не як така відставка. Велике питання: хто буде замість Авакова? Зараз є величезні сумніви: чи дійсно є бажання зробити МВС ефективним, або це тільки бажання Банкової отримати більший контроль над всією системою МВС? Тому я б закликав президента, прем'єр-міністра і "Слуг народу", як мінімум, спробувати обговорити кандидатуру нового міністра з парламентом перед її внесенням", - зазначив депутат.