На Київщині загорілася п'ятиповерхівка, загинули двоє людей

У вівторок, 13 липня, в Київській області виникла пожежа в п'ятиповерховому будинку, в результаті загоряння загинуло двоє людей, повідомляє Страна.ua.

За інформацією пресслужби ДСЧС 13 липня о 19:03 в м Яготин по вул. Незалежності 50, в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони 4-го і 5-го поверхів, в результаті чого 2 людини загинули та 1 госпіталізовано.

За даними рятувальників, о 19:27 пожежу було локалізовано, о 20:27 - ліквідували на площі 60 м кв. До гасіння були залучені 12 співробітників і три одиниці спецтехніки.