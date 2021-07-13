Путін заявив, що нормандський формат - не місце для обговорення "СП-2"

Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2" та інших економічних питань. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна.

Як передає News24 Russia, Путін вважає, що Нормандський формат є політичним майданчиком і обговорювати на ньому комерційні проєкти, такі як "Північний потік-2", неможливо.

"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як "Північний потік"," Північний потік-2" або транзит газу через Україну" , - заявив Путін.

Автор: Наталья Скороход