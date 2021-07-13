Батьки відправили дитину на безлюдний острів за непослух

У Китаї батьки відправили 13-річну дочку на безлюдний острів за її погану поведінку, повідомляє InfoResist.

Дитину знайшов рибалка, який і повідомив про це в поліцію. Дівчинка провела на острові два дні і їй довелося розводити багаття, щоб зігрітися, зазначає видання.

Правоохоронцям батьки розповіли, що навмисно відправили її на безлюдний острів і наполягали на необхідності такого виховання. Їм не подобалося, що дівчинка постійно просила їсти, не слухала їх, не допомагала по дому і погано вчилася, а потім і зовсім кинула школу.

При цьому батьки заявили, що ретельно все продумали і дали дитині воду з печивом.

“Хоча люди вважають нас жорстокими, дочка дуже змінилася за останні два дні. Тепер вона готова розмовляти з незнайомими людьми, чого раніше не могла”, – кажуть вони.

Місцева поліція розкритикувала батьків дівчинки за такі методи виховання і закликала не повторювати за ними.