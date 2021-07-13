Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції

Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції

Уряд Італії схвалив указ, який забороняє круїзним лайнерам входити до Венеційської лагуни, поклавши край багаторічним коливанням і поставивши вимоги жителів і культурних організацій вище від вимог туристичної індустрії, повідомляє Украинская правда.

За словами джерел в італійському кабміні, уряд вирішив діяти після того, як організація ​​ЮНЕСКО пригрозила внести Італію в чорний список за те, що вона не забороняла прохід лайнерів до об'єкта всесвітньої спадщини.

Заборона набуде чинності з 1 серпня і поширюватиметься на судна вагою понад 25 000 тонн.

Їм буде заборонено ходити каналом Джудекка, який проходить повз площу Сан-Марко, найвідомішу пам'ятку міста.

У заяві міністерства культури сказано, що законодавство, яке може вплинути на бізнес круїзних компаній, таких як Carnival Cruises, передбачає компенсацію фірмам і їх працівникам.

Жителі Венеції і міжнародне співтовариство роками закликали уряд заборонити прохід великих суден через лагуну, оскільки вони забруднюють екосистему і загрожують будівлям.

Подібні побоювання суперечать інтересам портової влади і туристичних операторів, які заявляють, що місту потрібна круїзна індустрія.

Поріг в 25 000 тонн буде означати, що тільки невеликі пасажирські пороми і вантажні судна зможуть використовувати канал Джудекка, за винятком всіх круїзних лайнерів, які зазвичай важать як мінімум в чотири рази більше і можуть досягати більше 200 000 тонн.

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