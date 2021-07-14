Названа справжня причина зриву бою Ф'юрі - Уайлдер

Промоутер Едді Хірн впевнений, що бій між суперважковаговиками Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером перенесений не через коронавірус, повідомляє УНИАН.

42-річний менеджер для Boxing News 24﻿ озвучив свою версію подій.

За словами Хірна, справжньою причиною зриву бою став не COVID-19, який діагностували у Ф'юрі, а низький відсоток продажу квитків.

"Боксери не змогли продати квитки. Ви можете зайти в інтернет і перевірити. За моєю інформацією, вони продали 25 чи 30 відсотків місць, що означає повний провал. Спортсмени не створили галасу, через що цифри PPV повинні були бути дуже низькі", - сказав Хірн .

Також Хірн помітив, що британські мовники також скептично поставилися до можливості транслювати поєдинок. Як засіб для збільшення продажів пропонується додати кілька відомих бійців в андеркарті.

За чутками ЗМІ Ф'юрі склав позитивний тест на коронавірус. Журналіст Дан Рафаел повідомив, що британець встиг отримати першу дозу вакцини й очікував другу.

24 липня у Лас-Вегасі Ф'юрі та Вайлдер мали вийти у ринг, але тепер новою орієнтовною датою бою є 9 жовтня.

Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння