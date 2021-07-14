Ківа: "Це не відставка Авакова – це смерть Зеленського"

Член комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат фракції ОТЗЖ і колишній радник Арсена Авакова Ілля Ківа прокоментував відставку голови МВС, повідомляє Страна.ua.

За словами Ківи, він з глибокою повагою ставитися до Арсену Авакову незважаючи на розбіжності в політичних поглядах.

"У наших особистих взаєминах нічого не змінилося. Змінилися наші позиції, бачення.

Я більше, ніж упевнений, що мета у нас завжди була одна - це незалежна і міцна країна. І найголовніше - мета, до якої ми йдемо і яку ми обов'язково реалізуємо, Аваков зі свого боку, а я зі своєю - це парламентська республіка, без участі президента, яка все більше є марною, навіть шкідницької. У нас ще дуже довга дорога попереду ", - заявив Ківа.

Ківа говорить, що чутки про те, що Арсен Аваков збирається балотуватися в мери Харкова - це повна нісенітниця і марення.

"Аваков пішов для великий, нової гри. Це не відставка Авакова, це смерть Зеленського.

Коли приїхав новий керуючий наглядач над Україною від Америки, Джордж Кент, то першим ділом він приїхав до Авакову для того, щоб попросити його більше не захищати і не вирішувати проблеми Зеленського.

Тому що Зеленського вже списали, він більше не потрібен і бруднитися біля Зеленського нікому більше не потрібно.

З відходом Авакова починається жорсткий вихід Зеленського, тому ми на порозі великих подій: зміна форм правління країни, перевиборів.

Єдиним стабілізатором, який давав Зеленському можливість існувати - це був Аваков, який вирішував питання з Пінчуком, з Ахметовим, з Коломойським, який знаходив компроміси з Порошенком, Медвечдчуком і Бойко. Тобто, насправді Аваков вів дуже збалансовану гру - десь когось залякував, кого-то купував, входив з кимось у взаємини. Але саме баланс Авакова дозволяв Зеленському знаходиться при владі.

Сьогодні, коли Зеленський почав нападати на Авакова, а це було видно ще півроку тому, Аваков перестав йому підказувати і дав Зеленському можливість зробити ту кількість помилок і створити навколо себе таку кількість ворогів, з якими він ніколи не справиться.