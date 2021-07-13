Арестович розповів про підготовку зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський буде готуватися до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним виходячи з міжнародної обстановки, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив позаштатний радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи заяву Кремля щодо можливості зустрічі двох президентів.

"Занадто швидко змінюється ситуація. По-перше, коли буде зустріч, чи буде Меркель канцлером Німеччини під час тієї зустрічі? Що буде під час візиту до США вирішено? Зараз має бути дуже гарячий місяць. І коли саме планується і буде узгоджена ця зустріч — якщо це буде через два тижні, це одне, якщо у вересні — зовсім інша геополітична ситуація" , — зазначив він.

За словами Арестовича, президент "вибудовуватиме тактику цієї зустрічі відповідно до міжнародних та внутрішніх обставин".