Арестович розповів про підготовку зустрічі з Путіним
Президент Володимир Зеленський буде готуватися до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним виходячи з міжнародної обстановки, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив позаштатний радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи заяву Кремля щодо можливості зустрічі двох президентів.
"Занадто швидко змінюється ситуація. По-перше, коли буде зустріч, чи буде Меркель канцлером Німеччини під час тієї зустрічі? Що буде під час візиту до США вирішено? Зараз має бути дуже гарячий місяць. І коли саме планується і буде узгоджена ця зустріч — якщо це буде через два тижні, це одне, якщо у вересні — зовсім інша геополітична ситуація", — зазначив він.
За словами Арестовича, президент "вибудовуватиме тактику цієї зустрічі відповідно до міжнародних та внутрішніх обставин".
"Думаю, що президент вірить, що Путін раціональна істота, і російське керівництво здатне під тиском міжнародної спільноти та України раціоналізувати свої інтереси й припинити війну на Донбасі, зняти з себе санкції або принаймні створити ситуацію в Євросоюзі, коли ЄС буде зацікавлений у знятті санкцій і, може, все це обговорюватиметься", — сказав радник глави ОП.