Путін повідомив про долю транзиту газу через Україну

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що Росія буде виконувати зобов'язання, які взяла на себе щодо прокачки певного обсягу газу через територію України після запусту "Північного потоку-2". За словами господаря Кремля, транзит блакитного палива через нашу країну збережеться ще 5 років, повідомляє Обозреватель.

Про це Путін сказав, відповідаючи на питання про пропагандистську статтю про Україну, яку він написав напередодні. Агресор заявив, що "Північний потік-2" — це комерційний проєкт, який нібито не має нічого спільного з війною на Донбасі.