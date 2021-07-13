США пригрозили Грузії санкціями за вбитого журналіста і переслідування ЛГБТ
США закликали владу Грузії розслідувати насильство супротивників ЛГБТ проти "Тбілісі-прайду" і смерть після заворушень побитого журналіста. Вашингтон не виключив введення санкцій у зв'язку з цими подіями, повідомляє Страна.ua.
Про це заявив глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу 13 липня. Один з журналістів попросив Прайса прокоментувати інформацію про обговорення в Конгресі США можливість введення персональних рестрикцій щодо грузинських чиновників.
"Ми маємо в своєму розпорядженні набір засобів для залучення до відповідальності тих, хто причетний до порушення прав людини, насильства у світі. Санкції, звичайно, є одним з таких інструментів. Ви знаєте, що ми не анонсуємо санкції до їх введення. Але ми відстежуємо ситуацію дуже серйозно. Що стосується всіх політичних гравців в Грузії, то ми закликаємо їх засудити це насильство. Ми підтверджуємо заклик до грузинського уряду провести розслідування, щоб нападники постали перед правосуддям", - відповів Прайс.
За словами представника зовнішньополітичного відомства, безпеку кожного грузинського журналіста і забезпечення демократії вимагає того, щоб ті, хто нападав на мирних протестувальників і ЗМІ, "були виявлені, заарештовані та понесли покарання за всією суворістю закону".
"Ми нагадуємо лідерам Грузії і правоохоронцям про їхню відповідальність щодо захисту громадян, коли вони здійснюють свої конституційні права, і журналістів", - сказав він.