Українка виграла "золото" Діамантової ліги

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль на сьомому етапі "Діамантової ліги", які пройшов у британському Гейтсхеді. 25-річна уродженка Хмельниччини в найкращій спробі показала результат 6,77 м, що лише на 2 см гірше рекорду сезону, повідомляє Обозреватель.

Результати змагань.

Другу сходинку посіла німкеня Маланка Міхамбо (6,65). Третє місце у Фатіми Діамена з Іспанії (6,46).

Марина Бех-Романчук.

Переможний стрибок Марини Бех-Романчук.

Золоту в стрибках у висоту виграла українка Ярослава Магучіх. Нашій співвітчизниці підкорилася висота 2,03 метра, що стало рекордом.

Марина Бех-Романчук на тренуванні.

Нагадаємо, що Бех-Романчук є багаторазовою чемпіонкою України як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, призеркою світових і континентальних першостей, переможницею чемпіонату Європи 2021 року в польському Торуні і Літньої Універсіади-2019.