У Києві намічається всеукраїнський мітинг ветеранів МВС

У вівторок, 13 липня, увечері зі Львова до Києва вирушив автобус із пенсіонерами і ветеранами органів внутрішніх справ України. Вони їдуть на всеукраїнську акцію протесту, яка відбуватиметься у столиці вже завтра, 14 липня, повідомляє Zaxid.net.

«Уже більше трьох років, як підняли зарплату поліцейським, а нам перерахунку не зробили. Згідно з положенням «Про проходження служби», нам автоматично повинні були зробити перерахунок пенсії. Тобто, якщо поліцейським піднімають зарплату, відповідно нам мають піднімати пенсію» , – розповідає ветеран МВС Богдан Грицак.

До столиці їдуть представники з усієї Львівщини. Автобуси зустрічаються у Бродах. А вже звідти організованою колоною прямуватимуть до Києва. Зі Львівщини буде приблизно 5-6 автобусів. А це – близько 300 людей. Планують пікетувати під будівлями Верховної Ради, Кабміну та Офісом Президента.

«Маємо інформацію, що є команда не пускати нас до Києва, як це буде виглядати – побачимо. Але ми плануємо мирну акцію» , – розповів пенсіонер МВС Ігор Давиденко.

Зазначимо, що, на акцію протесту пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ України, яка відбудеться 14 липня, з'їдуться представники з усіх областей країни.