Лікар розповів про особливості симптомів штаму "Дельта"

Новий штам коронавірусу "Дельта" є заразнішим, часто вражає людей від 35 років і відрізняється особливою симптоматикою, повідомляє Корреспондент.

Про це у вівторок, 13 липня, розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров в програмі 5 питань на злобу дня в ефірі каналу "Дом".﻿ Він підкреслив, що інфікований штамом "Дельта" може заразити більше шести осіб одноразово.

"Один хворий може заразити майже всю кімнату, всіх людей, які з ним контактували. Хоча раніше ми вважали, що тільки половина людей може інфікуватися при контакті з вірусом" , - заявив Петров.

За його словами, велику небезпеку цей варіант вірусу представляє для людей з хронічними захворюваннями.

"При цьому при зараженні цим штамом хвороба протікає в досить важкій формі, можуть фіксуватися відхилення з боку легень, серцево-судинної системи. Наслідки, на жаль, дуже невеселі" , - розповів інфекціоніст.

Серед основних відмінностей штаму лікар назвав ураження тонкого і товстого кишківника: пронос, блювота. Водночас він заявив, що у вакцинованих і тих, які вже перехворіли COVID-19, є перехресний імунітет, і хвороба буде проходити легше, без пневмонії, і без летальних випадків.