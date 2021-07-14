Знамениту фітнес-модель не пустили в літак
Знамениту турецьку фітнес-модель Деніз Сайпінар, на Instagram якої підписався один мільйон осіб, не пустили в літак компанії American Airlines. Спортсменка хотіла вилетіти з Техасу в Маямі, повідомляє Обозреватель.
Як повідомляє видання DailyMail, бортпровідники вирішили, що її джинсові шорти занадто короткі, та сказали їй, що її зовнішній вигляд викликає занепокоєння у пасажирів, які подорожують родинами. За словами туркені, працівники авіакомпанії говорили їй, що вона прийшла на рейс голою.
Сайпінар пояснила, що не хотіла викликати чиєсь невдоволення через свій одяг.
"Я – спортсменка. Я люблю носити речі, які показують мою жіночність, але я ніколи не одягаюся так, щоб когось образити. Я досить доросла та цивілізована для того, щоб розуміти, які речі можна носити, а які – ні", – заявила Деніз.
Зазначимо, що вона є першою в історії представницею Туреччини, якій вдалося домогтися професійного статусу IFBB (Міжнародної федерації бодібілдингу та фітнесу). Не так давно Сайпінар переїхала до США у пошуках свободи, оскільки їй не подобалося ставлення до жінок у мусульманській країні.