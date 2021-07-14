Знамениту фітнес-модель не пустили в літак

Знамениту турецьку фітнес-модель Деніз Сайпінар, на Instagram якої підписався один мільйон осіб, не пустили в літак компанії American Airlines. Спортсменка хотіла вилетіти з Техасу в Маямі, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє видання DailyMail﻿, бортпровідники вирішили, що її джинсові шорти занадто короткі, та сказали їй, що її зовнішній вигляд викликає занепокоєння у пасажирів, які подорожують родинами. За словами туркені, працівники авіакомпанії говорили їй, що вона прийшла на рейс голою.

Деніз Сайпінар в одязі, в якому її не пустили на рейс. Джерело: Daily Mail

Сайпінар пояснила, що не хотіла викликати чиєсь невдоволення через свій одяг.

"Я – спортсменка. Я люблю носити речі, які показують мою жіночність, але я ніколи не одягаюся так, щоб когось образити. Я досить доросла та цивілізована для того, щоб розуміти, які речі можна носити, а які – ні" , – заявила Деніз.

Деніз Сайпінар у білій блузці. Джерело: Instagram Деніз Сайпінар

Деніз Сайпінар у сукні. Джерело: Instagram Деніз Сайпінар

Деніз Сайпінар у бікіні. Джерело: Instagram Деніз Сайпінар

Деніз Сайпінар у душі. Джерело: Instagram Деніз Сайпінар

Деніз Сайпінар похвалилася сідницями. Джерело: Instagram Деніз Сайпінар

Деніз Сайпінар на мотоциклі. Джерело: Instagram Деніз Сайпінар

Деніз Сайпінар у коротких шортах. Джерело: Instagram Деніз Сайпінар

Зазначимо, що вона є першою в історії представницею Туреччини, якій вдалося домогтися професійного статусу IFBB (Міжнародної федерації бодібілдингу та фітнесу). Не так давно Сайпінар переїхала до США у пошуках свободи, оскільки їй не подобалося ставлення до жінок у мусульманській країні.