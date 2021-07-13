Землю накрила сонячна буря, можливі неполадки зі зв'язком

Експерти спрогнозували, що в період 13 і 14 липня атмосферу Землі спіткає потужний сонячний шторм, який може викликати появу візуально приємних полярних сяйв у північних і південних широтних регіонах. Але водночас також вплинути на сигнали GPS і мобільного зв'язку, повідомляє Обозреватель.

Як передає DNA India, геомагнітна буря стала причиною утворення в атмосфері Сонця діри, внаслідок чого виник потік заряджених частинок і високошвидкісного сонячного вітру

Експерти побоюються, що сильні вітри, які рухаються зі швидкістю понад півтора мільйона миль на годину, можуть викликати геомагнітну бурю в магнітосфері Землі.

Нагадаємо: геомагнітна буря в основному належить до великих або незначних збурень, що виникають у магнітосфері Землі через ефективний обмін енергією від сонячних вітрів, які потрапляють у космічну сферу планети.

За оцінками Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), сонячні вітри дмуть зі швидкістю 1 мільйон миль на годину. Нині ж вони рухаються до Землі зі швидкістю 1,6 млн км/год. Водночас можна очікувати і збільшення швидкості.

Підкреслюється, що супутникові сигнали можуть бути перервані через це явище. Зокрема, геомагнітна буря може мати прямий вплив на радіосигнали, зв'язок і погоду. А також на ділянку космосу, в якій домінує магнітне поле Землі.