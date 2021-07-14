У США заявили про готовність покарати хакерів на території РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв покарати хакерів на території Росії, якщо Москва сама цього не зробить, повідомляє Лента.Ру.

За словами Блінкена, в ході взаємодії з Росією США дали ясний сигнал, що країни, які вкривають кіберзлочинців, несуть відповідальність за прийняття відповідних заходів.

Американський дипломат також розповів, що Вашингтон збирає союзників для більш ефективного припинення зловмисної діяльності в кіберпросторі.

"Це мало місце після злому компанії SolarWinds" , - зазначив глава Держдепу.

22 країни підтримали версію США про причетність Москви до даної атаки, додав Блінкен.