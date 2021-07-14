"Слуги" звинуватили Разумкова у провалі законопроєкту щодо канабісу

13 липня, президент Володимир Зеленський запитав у народних депутатів фракції Слуга народу, чому у Верховній Раді не прийняли законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Йому пояснили, що нардепи не отримали сигналу від спікера, що цей законопроєкт треба підтримати, повідомляє Ліга.net.

Як розповів співрозмовник в СН, Зеленський на зустрічі з депутатами фракції СН запитав, чому не всі вони підтримали законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу в лікувальних і дослідницьких цілях ("за" проголосували 152 нардепа СН з 230-ти).

Як відповів глава комітету ВР з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, це сталося через те, що голова парламенту Дмитро Разумков не подав нардепам сигнал підтримати документ.