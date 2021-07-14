У Косово - масові отруєння через води, є померлі

У Косово жителі міста Дечани масово отруїлися питною водою, двоє людей померли, повідомляє Кореспондент.

За даними директора центру сімейної медицини Селмон Бекріші, починаючи з суботи по медичну допомогу через отруєння звернулися понад 1500 осіб, передає агентство Tanjug у вівторок, 13 липня.

У всіх постраждалих схожі симптоми. Лікарі вважають, що причиною отруєння стала несправна система подачі питної води.

Градоначальник Дечан Башкім Рамосай оголосив в населеному пункті режим надзвичайної ситуації. Прокуратура порушила кримінальну справу. Ведеться розслідування інциденту.