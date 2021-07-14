У Словаччині скасували нові правила в'їзду до країни

Конституційний суд (КС) Словаччини скасував введену владою країни з 9 липня обов'язкову двотижневу самоізоляцію громадянам, які в'їжджають в країну і не пройшли вакцинацію від коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

Як передає словацький телеканал Markíza, перебувати на карантині також були зобов'язані члени сім'ї, які живуть із ними. Повідомляється, що рішення словацької влади про обов'язковий карантин для в'їжджаючих до країни нещеплених від коронавірусу громадян опротестувала парламентська опозиція.

Транзит через словацьку територію можливий без обмежень з виїздом з країни протягом восьми годин після в'їзду. Зупинки для автотранспорту дозволені тільки для дозаправлення машин паливом.