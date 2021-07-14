У Франції назвали дату президентських виборів

Президентські вибори у Франції відбудуться 10 і 24 квітня 2022 року. Про це у вівторок, 13 липня, оголосив представник французького уряду Габріель Атталь, повідомляє Кореспондент.

За інформацією французького каналу BFM-TV перший тур виборів відбудеться в неділю, 10 квітня, другий тур відбудеться через два тижні - 24 квітня. Атталь також додав, що парламентські вибори в країні пройдуть 12 і 19 червня.

Оскільки чинний президент Франції Еммануель Макрон офіційно став главою держави 14 травня 2017 року, передача влади наступникові або початок його другої президентської каденції повинні відбутися найпізніше 13 травня 2022 року. Очікується, що Макрон балотуватиметься на другий термін, хоча він ще не оголосив свою кандидатуру.

Почала свою третю спробу стати президентом Ле Пен. Колишній міністр праці Ксав'є Бертран, як очікується, кине виклик Макрона за голоси помірних консерваторів.