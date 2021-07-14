14 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У Франції - День взяття Бастилії, в США - День макаронів з сиром, День нудистів, День рулетки, День лікеру «Grand Marnier», у Швеції - День народження кронпринцеси Вікторії, в Бутані - День першої проповіді Будди, в Британії - День «Чорної країни», на Мадагаскарі - церемонія обмивання реліквій, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 14 липня, річниці та події

14 липня 1894 року у Львові пройшов перший на території сучасної України футбольний матч. Команди зі Львова та Кракова провели на полі 7 хвилин - до першого голу.

У цей день в 1952 році американська компанія «Дженерал моторс» оголосила, що приступає до установки в машинах перших у світі кондиціонерів.

14 липня 1967 року була заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності.

У 1976 році в Канаді була скасована смертна кара.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 липня вшановує пам'ять чудотворців Кузьми і Дем'яна. У народі день назвали «‎Літні Кузьминки», «‎Кузьма і Дем'ян»,«‎Жіноче свято».

Що сьогодні не можна робити

Не можна лихословити, сваритися – негаразди продовжаться довго. Не починайте нові справи - краще відкладіть їх на майбутнє.

Прикмети на 14 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Дощ - до хорошого врожаю грибів;

Птахи сильно щебечуть - до негоди;

Ніч зоряна - до спеки.

Іменини 14 липня

Іменини у Ангеліни, Даміана, Аркадія, Петра, Олексія і Павла.