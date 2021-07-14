14 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
У Франції - День взяття Бастилії, в США - День макаронів з сиром, День нудистів, День рулетки, День лікеру «Grand Marnier», у Швеції - День народження кронпринцеси Вікторії, в Бутані - День першої проповіді Будди, в Британії - День «Чорної країни», на Мадагаскарі - церемонія обмивання реліквій, повідомляє УНИАН.
Пам'ятні дати 14 липня, річниці та події
14 липня 1894 року у Львові пройшов перший на території сучасної України футбольний матч. Команди зі Львова та Кракова провели на полі 7 хвилин - до першого голу.
У цей день в 1952 році американська компанія «Дженерал моторс» оголосила, що приступає до установки в машинах перших у світі кондиціонерів.
14 липня 1967 року була заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності.
У 1976 році в Канаді була скасована смертна кара.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 14 липня вшановує пам'ять чудотворців Кузьми і Дем'яна. У народі день назвали «Літні Кузьминки», «Кузьма і Дем'ян»,«Жіноче свято».
Що сьогодні не можна робити
Не можна лихословити, сваритися – негаразди продовжаться довго. Не починайте нові справи - краще відкладіть їх на майбутнє.
Прикмети на 14 липня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- Дощ - до хорошого врожаю грибів;
- Птахи сильно щебечуть - до негоди;
- Ніч зоряна - до спеки.
Іменини 14 липня
Іменини у Ангеліни, Даміана, Аркадія, Петра, Олексія і Павла.