На Вінниччині перевернувся автомобіль швидкої допомоги

13 липня в Вінницькій області поблизу смт Оратів перекинувся автомобіль швидкої допомоги. Три людини госпіталізовані, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За інформацією департаменту комунікації Національної поліції водій транспортного засобу, не впорався з керуванням і з'їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП водій та двоє медичних працівників у віці 40 і 56 років, які перебували в салоні автомобіля, доставлені в лікарню. Водій пройшов огляд, він був тверезий.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).