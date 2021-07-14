У Чернігівській області потонули двоє братів-підлітків
Діти удвох пішли купатися на ставок. Їхній батько прибіг шукати, але знайшов на березі тільки одяг, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій трагедія сталася в с. Слобідка Чернігівської області.
"Хлопці без дозволу батьків пішли до місцевого водоймища скупатися. Дітей довгий час не було вдома, тому батько пішов їх шукати і виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік подзвонив в екстрені служби і намагався відшукати дітей у воді самостійно", - сказано в повідомленні.
Ще до приїзду рятувальників тіла загиблих дітей дістали зі ставка поліцейські. Зараз слідчі з'ясовують всі обставини інциденту.