У Чернігівській області потонули двоє братів-підлітків

Діти удвох пішли купатися на ставок. Їхній батько прибіг шукати, але знайшов на березі тільки одяг, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій трагедія сталася в с. Слобідка Чернігівської області.

"Хлопці без дозволу батьків пішли до місцевого водоймища скупатися. Дітей довгий час не було вдома, тому батько пішов їх шукати і виявив речі хлопчиків на березі водойми. Чоловік подзвонив в екстрені служби і намагався відшукати дітей у воді самостійно" , - сказано в повідомленні.

Ще до приїзду рятувальників тіла загиблих дітей дістали зі ставка поліцейські. Зараз слідчі з'ясовують всі обставини інциденту.