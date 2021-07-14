Арахамія спростував чутки про відставку Тарана і Малюськи

На засіданні фракції "Слуга народу" 13 липня не розглядалися ніякі кадрові питання, крім звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і висунення на цей пост глави комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, повідомляє Гордон.

Про це заявив на брифінгу після засідання глава фракції Давид Арахамія. Він спростував повідомлення в ЗМІ про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана і міністра юстиції Дениса Малюськи.

"Ні, не буде" , - відповів він на пряме запитання, чи буде відставка цих двох міністрів.

"Я не знаю, де ви взяли ось це: Малюська, Таран, [міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман] Абрамовський - ви зашугали сьогодні весь Кабмін!" , - звернувся Арахамія до журналістів.

За його словами, "весь Кабмін був сьогодні на нервах, бо секретна якась нарада, кадрові питання, і всі журналісти пишуть нові прізвища".

Глава фракції підкреслив, що не хоче "подавати такі сигнали", тому що це "трішки розбалансує роботу державного органу".