На довузівську підготовку зарахували 199 абітурієнтів з ОРДЛО та Криму

На підготовчі курси для абітурієнтів, введені Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, зараховані 199 дітей з окупованих територій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всього на підготовчі курси надійшло 199 дітей в 15 закладів вищої освіти. Звичайно, ця цифра могла б бути більше, якби не постійні блокування КПВВ з боку Росії та підконтрольних їй окупаційних режимів", - цитує пресслужба відомства заступника міністра Інну Драганчук.

У Мінреінтеграціі нагадали, що підготовчі курси зі стипендіями для випускників з окупованих територій в цьому році запустили вперше.

Курси будуть проходити в липні та серпні 2021 року. Абітурієнти на них будуть вивчати українську мову і літературу, історію України, математику.