У Дніпрі діставали з ванної застряглу пенсіонерку

Рятувальники в Дніпрі звільнили жінку, яка просиділа у ванній кімнаті кілька днів, повідомляє Кореспондент.

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Як розповіли в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області їм подзвонила родичка жінки та повідомила, що та застрягла рукою між трубами у ванній кімнаті та не може її звільнити самостійно.

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"З'ясувалося, що пенсіонерка, послизнувшись, впала на підлогу і застрягла рукою між металевими водопровідними трубами. За її словами, в такому стані вона перебувала протягом декількох діб" , - уточнили в ГСЧС.

Фахівці за допомогою вантажної стропи підняли жінку з підлоги. Гідравлічним розтулячем розтиснули металеві труби і вивільнили руку постраждалої.

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Жінку, 1946 року народження, з попереднім діагнозом "синдром тривалого стиснення і виснаження" госпіталізували в міську клінічну лікарню №16.