Курс валют НБУ на 14 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 14 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 13 липня, виріс до рівня 27.32 за 1 долар.
Євро подорожчав на 3 коп до 32.37 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.69 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп до 37.85 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 29.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 13 липня 2021 року.
Польський злотий подешевшав на 2 коп до 7.09 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.321 600
|EUR
|євро
|32.372 000
|RUB
|рубль
|0.368 510
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.854 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.810 800
|PLN
|польський злотий
|7.085 500