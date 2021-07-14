Курс валют НБУ на 14 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 14 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 13 липня, виріс до рівня 27.32 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп до 32.37 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.69 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп до 37.85 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 29.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 13 липня 2021 року.

Польський злотий подешевшав на 2 коп до 7.09 за 1 польський злотий.