На Кубі побачили ризики військової інтервенції з боку США
Заклики до гуманітарного втручання на Кубі в соціальних мережах може відкрити двері для військової інтервенції США, вважає глава МЗС Куби Бруно Родрігес, повідомляє РИА Новости.
"Просити про гуманітарне втручання на Кубі - це значить, просити про військову інтервенцію США", - сказав він журналістам.
Міністр підкреслив, що уряд США винен в подіях, що відбулися 11 липня.
"Я звинувачую уряд Сполучених Штатів в прямій причетності та його серйозній відповідальності за інциденти, що відбулися 11 липня, і він буде відповідальним за їх наслідки", - сказав він.