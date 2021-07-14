На Кубі побачили ризики військової інтервенції з боку США

Заклики до гуманітарного втручання на Кубі в соціальних мережах може відкрити двері для військової інтервенції США, вважає глава МЗС Куби Бруно Родрігес, повідомляє РИА Новости.

"Просити про гуманітарне втручання на Кубі - це значить, просити про військову інтервенцію США" , - сказав він журналістам.

Міністр підкреслив, що уряд США винен в подіях, що відбулися 11 липня.