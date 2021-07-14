У Венесуелі зв'язали вбивство глави Гаїті із замахом на Мадуро

Охоронна компанія CTU Security, імовірно пов'язана з людьми, які готували вбивство президента Гаїті, також могла бути причетна до замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро у 2018 році. Про це заявив спікер Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес, повідомляє РИА Новости.

Раніше влада Колумбії заявила, що в ході розслідування вдалося встановити, що на кредитну карту, зареєстровану на охоронну компанію з Маямі, були куплені авіаквитки за маршрутом Богота- Санто-Домінго для 19 колумбійців, замішаних у вбивстві президента Гаїті.

"У нас є інформація, що ця охоронна компанія, очолювана Антоніо Ітріаго, була причетна до невдалого замаху на Ніколаса Мадуро, ... 4 серпня 2018 року" , - сказав Родрігес на прес-конференції.

Замах на президента Венесуели з використанням дронів було скоєно в серпні 2018 року. До трибуни, де перебував під час параду Мадуро, попрямували декілька літальних апаратів з вибухівкою. Поранення отримали декілька гвардійців, глава держави не постраждав.