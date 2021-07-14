Вчені дали COVID-прогноз в Україні на найближчі тижні

В Україні знизиться захворюваність на коронавірус у найближчі два тижні. Такий прогноз дали вчені з Національної академії наук України, повідомляє РБК-Украина.

Вчені вважають, що в найближчі два тижні захворюваність коронавірусом в Україні буде падати. Про це говорять прогнозні обчислення.

У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021" , - йдеться в повідомленні НАН.

Автор: Наталья Скороход