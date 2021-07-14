Перша допомога при тепловому ударі: поради лікаря

Тепловий удар - це стан організму, яке з'являється через сильний перегрів і супроводжується небезпечними симптомами. Тепловіддача знижується, а процеси теплоутворення прискорюються, повідомляє РБК-Украина.

Тепловий удар﻿ можна отримати без попадання прямих сонячних променів, і найнебезпечніше такий стан для людей з серцево-судинними захворюваннями, для літніх людей і маленьких дітей.

Як надати допомогу при тепловому ударі

При перших ознаках теплового удару (головний біль, інтенсивне почервоніння шкіри, прискорене серцебиття, судоми і нудота, висока температура, млявість і слабкість, запаморочення або втрата свідомості), потрібно викликати лікаря. До його приїзду - охолодити організм будь-яким доступним способом.

Якщо є нудота і слабкість – потрібно лягти на спину в прохолодному місці. При блювоті - покласти хворого набік, щоб він не захлинувся.

На лоб і потилицю потрібно покласти холодні компреси.

Забезпечте приплив свіжого повітря.

Обливайте тіло водою з температурою + 18 + 20 градусів, можна прийняти прохолодний душ або ванну. Занурювати різко в холодну ванну хворого не можна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.

Автор: Анна Шиканова