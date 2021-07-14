Інфекціоніст назвав умову появи колективного COVID-імунітету в українців

Для появи в українців колективного імунітету від коронавірусу необхідно щодня вакцинувати не менше 100 тисяч осіб. Це з урахуванням того, що більшість вакцин потребують повторного введення.﻿ Про це заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, повідомляє УНИАН.

Нинішні темпи вакцинації він назвав досить повільними: якщо цей процес і далі триватиме з такою низькою інтенсивністю, то українці не зможуть отримати колективний імунітет.

"Швидкість вакцинації дуже повільна і, на жаль, ми не можемо говорити про те, що вакцина буде доступна абсолютно для всіх груп населення. Є питання з вакцинацією груп ризику. Ми повинні щепити літніх людей, медиків, учителів. Ми повинні обов’язково щепити людей, які багато контактують з іншими людьми, щоб зупинити поширення вірусу. Також важливо пам’ятати про те, що ми можемо себе захистити. Пам’ятати про дистанціювання, пам’ятати про дезінфекцію рук" , - пояснив лікар.

Для пришвидшення темпів COVID-вакцинації він пропонує залучати приватних лікарів та більше медустанов.