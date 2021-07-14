Названі найнадійніші б/у авто у віці до 8 років

Британський журнал WhatCar опублікував новий рейтинг надійності авто. Список машин вийшов досить великим: у нього увійшло аж півсотні самих безвідмовних машин, повідомляє АвтоПортал.

Традиційно дослідження британських колег базується на основі опитування 13 000 автомобілістів. Зокрема, останніх опитували на предмет поломок, які відбулися з їх «залізними конячками» за останній рік володіння, вартості ремонту (по гарантії (безкоштовно), недорого або ж за великі гроші) і часу усунення несправності (день, тиждень, до місяця) .

Цікаво, що жодна з 50 моделей не показала рівень надійності менше, ніж 95,6%. При цьому три автомобілі і зовсім виявилися неломучімі - їх результат склав 100% надійності. Власне, дані моделі і очолили рейтинг.

Також в WhatCar підкреслили, що вік авто, які бралися до уваги, обмежили вісьмома роками, оскільки саме такі машини становлять більше половини всього ринку б/у Великобританії.

Найнадійніші б/у авто (в дужках вказаний відсоток надійності)

1. Toyota RAV4, 2013-2019 (100%);

2. Lexus RX Hybrid, 2016 Н.В. (100%);

3. Honda Jazz, 2008-2015 (100%);

4. Toyota Yaris Hybrid, 2011-2020 (99,6%);

5. Lexus NX Hybrid, 2014 Н.В. (99,3%);

6. Renault Duster, 2018 Н.В. (90%);

7. Skoda Citigo, 2012-Н.В. (98,9%);

8. Alfa Romeo Giulietta, 2010-Н.В. (98,9%);

9. Hyundai i10, 2014-2020 (98,8%);

10. Hyundai i20, 2011-Н.В. (98,6%);

11. Mini Countryman 2017-Н.В. (98,4%);

12. Lexus IS, 2013 Н.В. (98,4%);

13. Lexus CT, 2011-Н.В. (98,3%);

14. Toyota Corolla Hybrid, 2018 Н.В. (98,2%);

15. BMW X1, 2015 Н.В. (98,1%);

16. Volkswagen Up !, 2012-Н.В. (98%);

17. Skoda Superb, 2016 Н.В. (98%);

18. Mercedes GLA, 2014-2020 (98%);

19. Mazda CX-3, 2016 Н.В. (98%);

20. Kia Picanto, 2011-2017 (98%);

21. Skoda Karoq 2017-Н.В. (97,8%);

22. Volvo XC40 2017-Н.В. (97,7%);

23. Hyundai Ioniq Hybrid 2017-Н.В. (97,3%);

24. Toyota Auris Hybrid, 2013-2019 (97,2%);

25. Ford Mondeo, 2014 Н.В. (97,2%);

26. Suzuki SX4 S-Cross, 2013 Н.В. (97,1%);

27. Volkswagen Tiguan, 2016 Н.В. (96,9%);

28. Honda Jazz, 2015 Н.В. (96,9%);

29. Alfa Romeo Giulia, 2016 Н.В. (96,9%);

30. BMW 2-Series, 2014 Н.В. (96,8%);

31. Opel Mokka, 2012-2019 (96,7%);

32. Skoda Fabia, 2015 Н.В. (96,7%);

33. Lexus RX, 2009-2016 (96,7%);

34. Jaguar I-Pace, 2018 Н.В. (96,7%);

35. Mercedes-Benz E-Class, 2009-2016 (96,5%);

36. Mazda 2, 2015 Н.В. (96,5%);

37. Mazda CX-5 2017-Н.В. (96,4%);

38. Ford Focus, 2018 Н.В. (96,4%);

39. Volvo XC40 2017-Н.В. (96,3%);

40. Skoda Karoq 2017-Н.В. (96,3%);

41. Mazda 6, 2013 Н.В. (96,2%);

42. Ford C-Max, 2011-Н.В. (96,1%);

43. Mini hatchback, 2014 Н.В. (96%);

44. Skoda Octavia, 2013-2020 (95,9%);

45. Skoda Kodiaq, (2016 Н.В.) 95,9%;

46. Seat Leon, 2013-2020 (95,8%);

47. Volkswagen T-Roc, 2018 Н.В. (95,7%);

48. Porsche Macan, 2014 Н.В. (95,7%);

49. Renault Captur, 2013-2019 (95,6%);

50. Audi Q5 2017-Н.В. (95,6%).