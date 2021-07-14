Названі найнадійніші б/у авто у віці до 8 років
Британський журнал WhatCar опублікував новий рейтинг надійності авто. Список машин вийшов досить великим: у нього увійшло аж півсотні самих безвідмовних машин, повідомляє АвтоПортал.
Традиційно дослідження британських колег базується на основі опитування 13 000 автомобілістів. Зокрема, останніх опитували на предмет поломок, які відбулися з їх «залізними конячками» за останній рік володіння, вартості ремонту (по гарантії (безкоштовно), недорого або ж за великі гроші) і часу усунення несправності (день, тиждень, до місяця) .
Цікаво, що жодна з 50 моделей не показала рівень надійності менше, ніж 95,6%. При цьому три автомобілі і зовсім виявилися неломучімі - їх результат склав 100% надійності. Власне, дані моделі і очолили рейтинг.
Також в WhatCar підкреслили, що вік авто, які бралися до уваги, обмежили вісьмома роками, оскільки саме такі машини становлять більше половини всього ринку б/у Великобританії.
Найнадійніші б/у авто (в дужках вказаний відсоток надійності)
1. Toyota RAV4, 2013-2019 (100%);
2. Lexus RX Hybrid, 2016 Н.В. (100%);
3. Honda Jazz, 2008-2015 (100%);
4. Toyota Yaris Hybrid, 2011-2020 (99,6%);
5. Lexus NX Hybrid, 2014 Н.В. (99,3%);
6. Renault Duster, 2018 Н.В. (90%);
7. Skoda Citigo, 2012-Н.В. (98,9%);
8. Alfa Romeo Giulietta, 2010-Н.В. (98,9%);
9. Hyundai i10, 2014-2020 (98,8%);
10. Hyundai i20, 2011-Н.В. (98,6%);
11. Mini Countryman 2017-Н.В. (98,4%);
12. Lexus IS, 2013 Н.В. (98,4%);
13. Lexus CT, 2011-Н.В. (98,3%);
14. Toyota Corolla Hybrid, 2018 Н.В. (98,2%);
15. BMW X1, 2015 Н.В. (98,1%);
16. Volkswagen Up !, 2012-Н.В. (98%);
17. Skoda Superb, 2016 Н.В. (98%);
18. Mercedes GLA, 2014-2020 (98%);
19. Mazda CX-3, 2016 Н.В. (98%);
20. Kia Picanto, 2011-2017 (98%);
21. Skoda Karoq 2017-Н.В. (97,8%);
22. Volvo XC40 2017-Н.В. (97,7%);
23. Hyundai Ioniq Hybrid 2017-Н.В. (97,3%);
24. Toyota Auris Hybrid, 2013-2019 (97,2%);
25. Ford Mondeo, 2014 Н.В. (97,2%);
26. Suzuki SX4 S-Cross, 2013 Н.В. (97,1%);
27. Volkswagen Tiguan, 2016 Н.В. (96,9%);
28. Honda Jazz, 2015 Н.В. (96,9%);
29. Alfa Romeo Giulia, 2016 Н.В. (96,9%);
30. BMW 2-Series, 2014 Н.В. (96,8%);
31. Opel Mokka, 2012-2019 (96,7%);
32. Skoda Fabia, 2015 Н.В. (96,7%);
33. Lexus RX, 2009-2016 (96,7%);
34. Jaguar I-Pace, 2018 Н.В. (96,7%);
35. Mercedes-Benz E-Class, 2009-2016 (96,5%);
36. Mazda 2, 2015 Н.В. (96,5%);
37. Mazda CX-5 2017-Н.В. (96,4%);
38. Ford Focus, 2018 Н.В. (96,4%);
39. Volvo XC40 2017-Н.В. (96,3%);
40. Skoda Karoq 2017-Н.В. (96,3%);
41. Mazda 6, 2013 Н.В. (96,2%);
42. Ford C-Max, 2011-Н.В. (96,1%);
43. Mini hatchback, 2014 Н.В. (96%);
44. Skoda Octavia, 2013-2020 (95,9%);
45. Skoda Kodiaq, (2016 Н.В.) 95,9%;
46. Seat Leon, 2013-2020 (95,8%);
47. Volkswagen T-Roc, 2018 Н.В. (95,7%);
48. Porsche Macan, 2014 Н.В. (95,7%);
49. Renault Captur, 2013-2019 (95,6%);
50. Audi Q5 2017-Н.В. (95,6%).