Пилова хмара з Сахари накриває Європу

Щільні хмари пилу з пустелі Сахара поширюються над Європою й Атлантичним океаном, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється, супутники спостереження за Землею вловлюють два щільних хмари пилу: одне рухається на північний схід над Середземним морем в Європу, а інше на захід над Атлантичним океаном.

Європейська хмара вже досягла півдня Іспанії, Корсики й більшої частини Італії. 13 липня її поширилося далі на північний схід в сторону Центральної Європи, Словенії, Хорватії та решти Балканського півострова і Греції.

14 і 15 липня його частини, як очікується, поширяться далі в північно-східну Європу та Скандинавію.

Друга хмара попелу рухається на захід в Атлантичний океан, зачіпаючи все острова на захід від Марокко і Західної Сахари. Хвилі пилу, підняті за останні пару днів, вже досягли Карибського моря.