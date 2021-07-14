В Україні з'являться електромобілі з В'єтнаму

В'єтнамський виробник VinFast готується вийти на європейський і американський ринки. Швидше за все, його моделі з'являться і в Україні, адже засновник компанії має тісні зв'язки з нашою країною, повідомляє АвтоПортал.

Справа в тому, що компанію VinFast заснував ніхто інший, як Фам Нят Вионг - творець популярної вермішелі швидкого приготування «Мівіна». Саме в Україні в'єтнамський бізнесмен заробив стартовий капітал, а потім продав успішне підприємство і повернувся на батьківщину, щоб зайнятися автомобілебудуванням.

У лінійці VinFast є як електрокари, так і бензинові моделі. Швидше за все, на експорт будуть поставляти електромобілі, адже авто з великими ненажерливими V8 можуть не вписатися в нові суворі еко-норми ЄС і США.

На даний момент презентовані три електрокроссовера VinFast, але тільки два з них планують поставляти на експорт. П'ятимісний VinFast VF32 досягає 4,75 м в довжину і оснащений двома моторами (по одному на вісь) загальною потужністю 402 к. с. Батарея на 90 кВт∙год забезпечує запас ходу в 504 км. У базі - обігрів керма, вентиляція сидінь, 15,4-дюймовий тачскрін.

Семимісний кросовер VinFast VF33 крупніше - 5120 мм в довжину, але оснащений такою ж силовою установкою, як і VF32. Але його батарея більш ємна (106 кВт∙год), а тому і запас ходу більше - 550 км. Комплектація включає матричні фари, а за доплату доступна система напівавтономного водіння.

У 2022 році VinFast планує продати 56 тис. електрокарів. Для здешевлення авто їхні батареї будуть здавати в лізинг.